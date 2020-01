Meningite, ancora una vittima: morta una sedicenne a Reggio Calabria

Altro caso di meningite in Italia e altra giovanissima vittima dopo i casi nel Bergamasco negli ultimi giorni. Una ragazza di 16 anni é deceduta a Reggio Calabria. A darne notizia é la Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano, secondo cui il decesso «si è verificato per Sepsi Meningococcica microbiologicamente accertata, malattia ad elevatissima mortalità anche se opportunamente e tempestivamente trattata».

La Direzione rivolge un appello «ad evitare ogni allarmismo, visto che il contagio si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall’infezione».

«Non c'è motivo di panico o allarme generalizzato, ma è giusto mantenere alta l'attenzione». Il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza, invita ad evitare l’allarmismo dopo i casi di sepsi da meningococco, sottolineando che «se si interviene come si sta facendo, mettendo in atto una vaccinazione di massa, il focolaio si può circoscrivere» e che «il rischio di un’epidemia su larga scala è molto basso, perchè si sta intervenendo in modo rapido e massivo».

