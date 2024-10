Appello trasversale per la parità di genere nelle giunte comunali della Sicilia

Dalla Lega al Pd, da Forza Italia al Movimento 5 Stelle: è trasversale e bipartisan l’appello sottoscritto da 20 donne, rappresentanti istituzionali sia del centrodestra sia del centrosinistra, affinché nelle giunte comunali siciliane venga garantita la presenza di genere, con un minimo almeno del 40 per cento. A sottoscriverlo sono donne deputati regionali e consiglieri comunali di diverse forze politiche nazionali e civiche, che invitano a una mobilitazione «che unisca uomini e donne» per quella che definiscono «una battaglia di civiltà che riguarda tutti e tutte».

Annunciano battaglia: l’appuntamento è per martedì alle 12 davanti all’Assemblea regionale, che quel giorno discuterà la riforma degli enti locali.

