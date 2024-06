La poltrona da scegliere dopo le Europee, Tamajo prende tempo e alza la posta

Edy Tamajo prende tempo, rinvia la decisione sul suo futuro a Bruxelles e fa scattare così una trattativa con i vertici nazionali del partito, che pressano per dare un ruolo a Caterina Chinnici, prima dei non eletti.

Il recordman di consensi di Forza Italia da qualche giorno non dà più per scontata la sua rinuncia al seggio conquistato a Bruxelles. Nelle dichiarazioni pubbliche ha parlato di «una scelta collettiva». Indicando la volontà di decidere il suo futuro con Tajani e Schifani ma anche con i grandi elettori che lo hanno sostenuto. «Sto valutando con Antonio Tajani e Renato Schifani quale sia il percorso più giusto da intraprendere. Sono un uomo di partito e amo la mia isola, vedremo» ha detto ieri l’assessore alle Attività Produttive. Lasciando intendere anche di essere pronto a quell’upgrade in giunta che potrebbe portarlo verso la Sanità più che all’Economia.

