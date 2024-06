Europee, ai siciliani 8 seggi su 8: chi festeggia e chi aspetta

La Sicilia riesce a conquistare tutti gli otto seggi che erano a disposizione nella Circoscrizione Isole per l’Europarlamento. Dai dati emersi dalle urne due seggi vanno a Forza Italia (20,33% di preferenze nella circoscrizione), due a FdI (21,26%) e uno ciascuno al Pd (16,7%), Lega (6,99%), Movimento Cinquestelle (16,24%) e Avs (6,14%). Proprio il seggio scattato ai Verdi fa “perdere” un seggio ai democratici. In Sicilia Forza Italia è il primo partito con quasi il 24% delle preferenze, il doppio del risultato nazionale.

Partendo da Forza Italia in Europa dovrebbero dunque andare Edy Tamajo e Marco Falcone. Sono entrambi assessori del governo regionale guidato da Renato Schifani, se uno dei due (o entrambi) dovessero rinunciare al seggio si riaprirebbero le porte dell’Europarlamento per Caterina Chinnici (ultima elezione però era stata centrata con il Pd) terza nella lista mentre il quarto è Massimo dell’Utri. In casa Fratelli di Italia l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo trova la riconferma e in Europa dovrebbe arrivare anche l’ex assessore alla sanità del governo Musumeci: Ruggero Razza, terzo in lista FdI. Nel Pd l’eletto dovrebbe essere Giuseppe Lupo, con la rinuncia della capolista Elly Schlein.