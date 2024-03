Commissione Antimafia all'Ars, la proposta di Cracolici: «Costituire un Osservatorio sulla mafia»

La costituzione di un Osservatorio sulla mafia per monitorarne le dinamiche è stata proposta dal presidente della commissione Antimafia siciliana, Antonello Cracolici (Pd), a conclusione della relazione su un anno di attività dell’organismo parlamentare nel corso della seduta in

Assemblea siciliana, alla presenza del governatore Renato Schifani, dei prefetti dell’Isola e del commissario dello Stato per la Regione.

«La mafia sa tutto, sa per esempio quando e dove si svolgono le gare d’appalto - ha detto Cracolici - Allora la creazione di un Osservatorio è necessario, non è tempo di arretrare, è tempo di rilanciare la lotta alla mafia».

Per fine anno Cracolici ha annunciato l’organizzazione di un evento con le associazioni antiracket della Sicilia.

«L'influenza dei clan viene esercitata prevalentemente attraverso lo spaccio: la domanda di droga è in aumento e purtroppo lo è anche l’offerta, investendo prima di tutto le giovani generazioni. Ad oggi non esistono antidoti in grado di contrastare la dipendenza», ha spiegato Cracolici durante la presentazione della relazione.