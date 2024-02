Province, affossato il disegno di legge, l'amarezza di Schifani: «Ma io vado avanti»

Renato Schifani ha lasciato l'Ars visibilmente amareggiato un minuto dopo il voto che gli ha consegnato una maggioranza in frantumi e una riforma che era un punto chiave del governo ormai naufragata. Il presidente era in aula al momento del voto, segnale evidente della volontà di tenere il punto sulla riforma rigettando gli inviti dell'opposizione a fermarsi e gli stessi avvisi ai naviganti arrivati da giorni dagli emissari del centrodestra. Era chiaro che Fratelli d'Italia non sarebbe stata compatta a sostegno del governo e allo stesso modo la spaccatura della Lega ha indebolito il sostegno alla riforma. Ma perfino in Forza Italia – è la lettura che filtra dagli sherpa di Palazzo d'Orleans – ci sarebbero deputati su cui nessuno può mettere la mano sul fuoco. Il riferimento sarebbe ai due agrigentini, Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo – contrari ad assegnare la eventuale candidatura alla presidenza della Provincia a un cuffariano. E anche sull'assessore Marco Falcone in Forza Italia ci sono analisi in corso visto le recenti frizioni avute con Schifani. Anche se testimoni oculari in aula hanno confermato che Falcone ha votato a favore della riforma. Il clima di sospetti reciproci in tutti i partiti alimenta tuttavia l'attesa di una resa dei conti che provocherà altri problemi all'Ars a breve.