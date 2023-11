Siracusa-Gela: slitta l'inaugurazione del tratto Ispica-Pozzallo-Modica ed è polemica

Slitta l'inaugurazione del tratto Ispica-Pozzallo-Modica lungo l'autostrada Siracusa-Gela. A dare l'annuncio del taglio del nastro era stato l’ex assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, oggi vicesindaco del Comune di Siracusa, ed è lo stesso ad annunciare lo stop, sottolineando che qualcuno sta mettendo in atto «giochetti a danno del sud-est e dei siciliani».

Il tratto autostradale è pronto e Bandiera, avendo avuto rassicurazioni comprovate da documentazioni, aveva voluto comunicare la notizia tanto attesa ai siciliani, ma qualche ora fa lo stesso vicesindaco ha fatto sapere che il 7 dicembre non ci sarà il taglio del nastro.

«Magari mi sbaglio, ma se conosco bene certa "politica" qualcuno si sarà talmente adirato di non aver potuto dare lui l'annuncio dell'apertura, al punto che si sta lavorando per spostare la data della inaugurazione, a data da destinarsi. In Sicilia capita anche questo. L'autostrada è pronta! Finiamola con i giochetti a danno del sud-est e dei siciliani. Noi andremo a fondo per capire le motivazioni reali di questa decisione, pronti a denunciare il tutto. Nell'attesa di fare chiarezza, giorno 7 dicembre, alle ore 12 (data e ora nelle quali era prevista l’inaugurazione), è indetta una manifestazione di forte protesta», conclude.