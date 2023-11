La Siracusa-Gela sarà percorribile fino all'uscita Ispica-Pozzallo-Modica: l'inaugurazione il 7 dicembre

La Siracusa-Gela sarà percorribile fino all'uscita Ispica-Pozzallo-Modica. Il prossimo 7 dicembre sarà inaugurato il nuovo tratto autostradale. Lo scorso 4 settembre erano ripresi i lavori sulla Siracusa-Gela, allo svincolo di Rosolini, dopo l’interruzione estiva dei cantieri. Adesso il nuovo tratto diviene realtà e alle 12 del 7 dicembre verrà inaugurata ufficialmente l’apertura del tratto.

Ma la Siracusa-Gela proseguirà per altri chilometri. Per ulteriori 17 fino a Ragusa c’è già la copertura finanziaria per 350 milioni di euro, per il lotto 9 fino a Scicli è in corso la progettazione esecutiva, mentre per i lotti 10 e 11 ci sono i progetti preliminari per un importo complessivo pari a 598.848.161,24 euro, anche se serve l’aggiornamento alla vigente normativa tecnica.

L'inaugurazione del nuovo tratto autostradale giunge in concomitanza con l'importante evento del Chocomodica, che torna dopo 4 anni. L'ultima edizione della festa che celebra il cioccolato, che di recente ha ricevuto l'ambito bollino Igp e ha reso famosa in tutto il mondo la cittadina di Modica, si è svolta nel 2019. Poi lo stop per il Covid.

Chocomodica aprirà i battenti il 7 dicembre con l'inaugurazione e nella cittadina confluiranno numerosi turisti provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche dal resto d'Italia e dall'Europa. Ecco che l'ampliamento della tratta Siracusa-Gela arriva in un momento ideale per i tanti appassionati al cioccolato che dal 7 al 10 dicembre giungeranno a Modica.