I manager della sanità in Sicilia, Schifani: «La giunta esaminerà i 49 curricula»

«Sulle nomine dei dirigenti della sanità, leggo tutti i giorni dei teatrini che non esistono, preferisco lavorare. Non sono abituato a questo tipo di stampa per la verità. Vengo da un altro sistema. La giunta farà il proprio dovere, lavorerà ed esaminerà attentamente i curricula di tutti i 49 dirigenti che sono stati condivisi dalla commissione che ha lavorato con grande rigore e che è composta e presieduta da persone di grandissimo rilievo, esperienza e garanzia di terzietà». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, con riferimento alle nomine dei vertici delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, in prefettura a Palermo, a margine della sottoscrizione del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo Polo Polo oncoematologico-Palermo Nord.