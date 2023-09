Manager della sanità, Fdi fa muro contro l’asse Schifani-Cuffaro

«Ogni tanto spunta una nomina. E ci stupisce sempre»: Giorgio Assenza la porge come una battuta. Ma dietro l’ironia del capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars c’è il malessere dei meloniani per le ultime mosse di un asse che sta prendendo corpo dentro la maggioranza, quello fra Forza Italia e la Dc di Cuffaro. E per bilanciare questo fronte i parlamentari di FdI hanno deciso di serrare le file per far pesare la propria forza in vista delle nomine dei manager della Sanità pubblica.

La pausa estiva ora è davvero finita. Martedì sera nei semideserti saloni dell’Ars Assenza ha riunito i parlamentari di FdI. Ha ascoltato le proteste dei compagni di partito e insieme hanno pianificato la strategia di medio periodo. Quella che porterà da qui a un mese alle scelte sui manager di ospedali e Asp. «Ci sono partiti che non possono avere lo stesso peso specifico di Fratelli d’Italia» è la sintesi che Assenza consegna a fine riunione.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone