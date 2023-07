Formazione, dalla Regione nuovi soldi agli enti per pagare gli stipendi

La Regione apre il portafoglio e mette sul tavolo 13 milioni e 200 mila euro per gli enti di formazione. Somme che serviranno a scorrere una vecchia graduatoria permettendo così ai gestori dei corsi di incassare finanziamenti aggiuntivi e pagare così stipendi che in qualche caso sono fermi anche da 8 mesi. La delibera è stata approvata giovedì notte dalla giunta. E segna la definitiva inversione di tendenza di Schifani nella linea sulla formazione professionale, un settore che Palazzo d'Orléans ha voluto riavvicinare a sé dopo le tensioni della primavera appena passata. La richiesta di scorrere la graduatoria del vecchio Avviso 8, il bando che ha finanziato il settore nell’ultimo biennio, era stata avanzata da tutte le sigle che raggruppano gli enti della formazione. Ma era stata inizialmente respinta dall’assessore Mimmo Turano, che temeva di non poter impiegare i fondi rimasti nei cassetti.

