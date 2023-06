Formazione, è guerra in Sicilia: enti in rivolta contro l'assessore Turano

La rivolta degli enti della formazione professionale contro l’assessore regionale Mimmo Turano è maturata quando all’Ars era in corso una seduta che doveva servire invece a illustrare il percorso di uscita dall’impasse in cui è piombato il settore. In quella seduta, però, l’esponente leghista ha attribuito anche ai gestori dei corsi responsabilità che hanno portato a 8 mesi di blocco degli stipendi. E tutte le micce sono state di colpo riaccese. È di nuovo bufera in uno dei settori elettoralmente più influenti. «Invece di fare esternazioni di questo tenore l’assessore solleciti i suoi uffici - ha risposto Joseph Zambito, presidente dell’associazione Anfop che raggruppa una cinquantina di sigle -. Se davvero ritiene che ci siano enti in ritardo nelle rendicontazioni, invii le diffide. Ma saremmo dei pazzi ad avere un credito e a non esibire i documenti per incassarlo. La verità è che in molti casi è l’amministrazione che dovrebbe validare le spese degli enti. E non lo fa». Per Zambito, le parole dell’assessore «sono fumo negli occhi».

Il servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata