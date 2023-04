La Pd Caterina Chinnici passa a Forza Italia? Barbagallo: non so nulla

Il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo non conferma nè smentisce le indiscrezioni su un eventuale passaggio dell’europarlamentare del partito Caterina Chinnici, ex candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, a Forza Italia. «Non ho notizie, leggo adesso di queste indiscrezioni, non ho sentito la Chinnici», ha detto all’AGI. «Questa notizia - ha proseguito - mi giunge del tutto nuova».

«Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente - commentano con l’Ansa altre fonti dei Dem - che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi Dell’Utri e D’Alì».

L'indiscrezione era stata lanciata da un'altra agenzia, l'Adnkronos. La diretta interessata contattata al telefono, non ha risposto, scrive l'agenzia. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme sui rumors attorno all'eurodeputata, tentata di dire addio al Pd in direzione Forza Italia. Dal versante azzurro viene confermato un "abboccamento" ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell'europarlamentare siciliana, figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia.

