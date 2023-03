Vertice alla Regione sui tagli ai collegamenti con le isole minori

Dopo le proteste sui tagli delle corse di navi l'assessore regionale alla mobilità Alessandro Aricò lunedì alle 10 ha convocato una riunione alla Regione con i rappresentanti delle 40 associazioni che nei giorni scorsi hanno fortemente alzato la voce per i tagli di alcune corse delle navi per tutto il mese di marzo nelle isole di Sicilia.

Anche i sindaci delle isole di Sicilia hanno manifestato il loro malumore rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Salvini ed al presidente della Regione Renato Schifani.

I deputati regionali del Pd (primo firmatario Calogero Leanza) hanno presentato una interrogazione a Schifani e all’assessore Alessandro Aricò per invitarli a far rientrare i tagli delle corse delle navi.

I tagli effettuati

Alle Eolie salta una delle due corse settimanali da e per Napoli, la corsa del martedì alle 6.30 sulla linea Lipari/Vulcano/Milazzo, quella del lunedì alle 17:15 sulla linea Milazzo/Vulcano/Lipari e quella del martedì e del mercoledì alle 9:00 sulla tratta Vulcano/Lipari/Salina/Milazzo.

Nelle Egadi i tagli non sono da meno e vedono la soppressione delle corse che lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, alle 15.50, da Trapani, collegano Favignana per poi ripartire per Trapani oltre alla corsa del martedì alle 9.50 che copre la tratta Trapani/Favignana/Levanzo/Marettimo/Levanzo/Favignana/Trapani.

Alle Pelagie viene meno la corsa che la domenica parte da Porto Empedocle alle 23 e collega Linosa e Lampedusa per poi rientrare su Linosa e quindi Porto Empedocle.

A Pantelleria salta la corsa che mercoledì da Trapani collega Pantelleria per poi rientrare a Trapani. A Ustica viene soppressa la corsa che giovedì da Palermo collega Ustica per poi rientrare a Palermo nel pomeriggio.

