Primarie del Pd, un minuto di silenzio ai seggi per i morti sul lavoro

Su richiesta del commissario provinciale del Pd di Siracusa, Antonio Nicita, oggi in tutta Italia durante le operazioni di voto ai gazebo per le primarie del partito, è stato osservato un minuto di silenzio, alle ore 12, per ricordare le morti sul lavoro a partire dall’ultima ad Avola, dove un giovane operaio ha perso la vita in un cantiere edile. Seggi aperti fino a stasera. È il giorno delle primarie e a prevalere nella sfida per la segreteria del Pd sarà uno solo: o Stefano Bonaccini oppure Elly Schlein. Alle 13 hanno votato quasi 600 persone. Il Pd ha allestito 5.500 gazebo in tutta Italia. I seggi sono stati aperti alle 8 e lo resteranno fino alle 20.

