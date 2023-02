Superbonus, il Pd boccia il blocco dei crediti d'imposta: «In Sicilia serve una mobilitazione»

Il Pd in Sicilia boccia i provvedimenti del governo di Roma sul Superbonus edilizio. «Con il provvedimento che blocca la possibilità di cedere i crediti e lo sconto in fattura, ed impedisce alle pubbliche amministrazioni l’acquisto dei crediti fiscali, il governo Meloni dà una mazzata alle imprese ed al mondo del lavoro», dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

«E questo - aggiunge - avverrà soprattutto in Sicilia dove il tessuto occupazionale ed economico è più fragile che altrove. Non possiamo restare in silenzio di fronte ad una misura che rischia di uccidere il settore edilizio e di avere effetti a catena su diversi altri comparti: chiediamo al presidente Schifani di non abbassare la testa di fronte a questo ennesimo diktat del governo Meloni e chiediamo a tutti i parlamentari, anche a quelli nazionali eletti in Sicilia a prescindere dal colore politico, di mobilitarsi per impedire questo disastro».

