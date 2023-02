Concorsi alla Regione, si sbloccano oltre ottocento assunzioni

Il varo all’Ars della manovra sblocca oltre 800 assunzioni che erano ferme da mesi in attesa della regolarizzazione dei documenti contabili da parte della Regione.

All’alba di ieri l’Ars ha approvato Finanziaria e bilancio, poi nel pomeriggio la giunta Schifani ha dato il via libera al bilancio consolidato. Il rendiconto del 2021, altro documento che teneva in un limbo i vincitori dei concorsi banditi un anno e mezzo fa, era stato approvato qualche giorno prima.

E ora, per il governo, non ci sono più ostacoli alle assunzioni: «Si cambia passo - è il commento di Schifani - e si lavora alacremente per dare risposte a chi attende da tempo una assunzione ed una certezza di vita. Stiamo recuperando ritardi del passato per essere in sintonia con le esigenze dei cittadini».

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE