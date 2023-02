Contributi a pioggia per stadi e maneggi, ecco la finanziaria che accontenta tutti

Alla fine il cavallo sanfratellano ce l’ha fatta, avrà il suo libro genealogico che la Regione finanzierà con 60 mila euro. E ce l’ha fatta pure il maneggio di Ragusa che ha ottenuto 250 mila euro per rifare i campi di gara. Insieme ai cavalli brindano clown e artisti di strada: ci sono i fondi per il festival dei fuochi d’artificio di Gualtieri Sicaminò (50 mila), il carnevale di Termini Imerese (100 mila) e quello di Acireale (150 mila). E poi la Finanziaria che all’alba di ieri è stata approvata all’Ars disegna una Sicilia ricca di chiese e campi sportivi: 1,6 milioni per il tempio di San Giovanni Battista a Misilmeri, 4 milioni e 250 mila per quello interamente da realizzare a Brolo, mezzo milione per quello di Marsala consacrato a San Giuseppe.

Sono misure frutto di una valanga di emendamenti - una cinquantina - approvati quando la notte volgeva al termine. Il prezzo del patto che il governo ha siglato con l’opposizione e la stessa maggioranza per dare una corsia preferenziale alla manovra.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata