L'aumento di stipendio ai deputati regionali, da Roma l'invito a fare marcia indietro

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, prende le distanze dalla scelta di aumentare lo stipendio ai deputati. Da Roma piove la richiesta di bloccare il provvedimento, come hanno già fatto la Camera e il Senato. Ma all’Ars i deputati non faranno marcia indietro e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, difende questa linea. Mentre la Finanziaria intraprende il rush finale è il bonus da circa 900 euro al mese per i 70 onorevoli di Sala d’Ercole a restare al centro del dibattito. Per di più nel giorno in cui piovono aumenti anche per tutti i precari della galassia regionale e per i sindaci. L’aumento di stipendio per i deputati è frutto di un meccanismo che negli anni ha progressivamente sterilizzato un taglio arrivato su pressione dell’opinione pubblica. Approvando il bilancio interno dell’Ars, martedì sera, è passato col voto di tutti i partiti un aumento del budget per gli stipendi dei deputati. E si è scoperto che quei 750 mila euro che hanno portato la spesa totale a 11,2 milioni sono legati a una norma rimasta fin qui poco pubblicizzata.

La ricostruzione della vicenda e le posizioni in campo nel servizio di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

