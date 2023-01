Corto circuito sulle energie rinnovabili nel governo siciliano

Il corto circuito nel governo è stato risolto da un vorticoso giro di telefonate partite a tarda sera da Palazzo d’Orleans, mentre già gli imprenditori minacciavano la rivolta contro uno stop ai nuovi impianti di energia pulita varato in tutta fretta e senza tanto clamore qualche giorno fa. Schifani non era a conoscenza del provvedimento firmato dall’assessore Roberto Di Mauro. E per questo motivo ne ha chiesto e ottenuto la revoca, attesa per stamani. Ma prima di arrivare a questa decisione la giornata era andata avanti fra le polemiche.

Ad accendere la miccia è stata una direttiva che l’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro, ha varato alla vigilia di Natale. Il provvedimento ha bloccato proprio sul traguardo tutti i progetti per impianti di energia eolica, fotovoltaica e da biomasse.

