Schifani: approveremo la manovra entro gennaio, 200 milioni ai comuni per i progettisti dei fondi Ue

«C’era la volontà di realizzare la manovra entro l’anno, ma ai miracoli ci dobbiamo ancora attrezzate. Questo governo si è insediato i primi di novembre, ho apprezzato il tentativo dell’assessore all’Economia Marco Falcone, però entro il 31 gennaio l’obiettivo è avere la manovra». Così il presidente della Regione, Renato Schifani, in conferenza stampa per lo scambio di auguri con i giornalisti. "Per i comuni è in arrivo un fondo rotativo di 200 milioni per dare incarichi a progettisti, sono stanco di sentire dire che mancano i progetti per i Fondi europei. Una scommessa voluta fortemente dal sottoscritto".

Le accuse dell’opposizione di avere rinunciato ad un credito di otto miliardi per avere subito 200 milioni? "Sono stato in silenzio perché ritengo che avevo poco da replicare. Inutile ribadire che non esisteva quel credito e non è mai esistito", ha cotinuato. "Mi spiace per chi sbraita e lancia anatemi, lasciano il senso di un’opposizione che non lancia proposte e iniziative", ha aggiunto. E poi:«Sono aperto al contributo delle opposizioni purchè questo non abbia toni da campagna elettorale, come quando sono stato accusato di essere pazzo. In questo tipo di contestazione si tocca il fondo di una incapacità dell’opposizione di avanzare una proposta».

«La soluzione non è solo la sanzione, ma deve essere una soluzione del problema nella sua concretezza. Lavoriamo a un eventuale arrivo di un terzo vettore», ha detto inoltre riferendosi al «cartello» di compagnie aeree a suo dire responsabile delle alte tariffe per l’Isola. «Lavoriamo per questo - ha aggiunto - anche se mi chiedo come mai dalla città di Palermo siano fuggiti tutti in terzi vettori. C'è qualcosa da approfondire, non ho mentalità ispettiva, ma qualcosa c'è».

© Riproduzione riservata