Schifani batte cassa: «Restino qui le imposte versate nell'Isola»

«L’articolo 37 del nostro Statuto prevede che tutte le imposte versate e prodotte in Sicilia devono restare in Sicilia. Questo articolo nel tempo è stato disapplicato. Lasciamo stare le responsabilità ma è ancora scritto ed è Carta Costituzionale». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che vuole andare fino in fondo: «Sedendomi con Calderoli chiederò il reintegro di questa prerogativa, che ci deve essere riconosciuta e nel momento in cui otterrò questo risultato, noi avremo risolto, credo, tanti problemi finanziari».

Schifani: «Non avremmo mai rinunciato a 8 miliardi di credito»

«C’è chi, senza conoscere gli atti, strombazza in maniera inaudita. Io non replico perché davanti a certe accuse che non stanno né in cielo, né in terra preferisco non perder tempo ma chi sostiene che si siano svenduti 8 miliardi di credito da parte del governo Schifani dice delle cose innanzitutto ingannevoli ma che allo stesso tempo turbano la serenità dei siciliani - ha detto Schifani -. Ma voi pensate che un governo Schifani ha un credito di 8 miliardi e rinunzia? Ma Schifani è impazzito? E’ evidente che questo credito non esiste. Non c’è una sentenza che lo riconosce, non c’è un atto,. E’ soltanto frutto di fantasia di chi deve fare opposizione». «Io mi augurerei - ha concluso - di avere una opposizione che non si atteggi a questi allarmismi inutili, ma soltanto a fare proposte. Fate le proposte costruttive e ci confronteremo. Invece si urla "al ladro, al ladro" su un credito inesistente».

«Termovalorizzatori contro l'emergenza rifiuti»

«Siamo in emergenza. Chiederò al governo di essere, o io o chi per me, nominato commissario regionale dell’emergenza rifiuti in maniera tale da potersi avvalere della norma Gualtieri e realizzare naturalmente due termovalorizzatori, uno nella Sicilia occidentale, l’altro in quella orientale, che risolvano definitivamente questo tema e trasformino la loro attività in energia». Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani intervistato a Telecolor. «Noi - ha aggiunto Schifani - risolviamo due problemi rifiuti e formazione di energia nel momento in cui l’energia ci costa molto e ne abbiamo poca. Questo contrasto sui valorizzatori nel tempo senza una soluzione alternativa dei rifiuti porterà la Sicilia tra qualche anno al collasso, a dover essere costretti ad esportare pagando i nostri rifiuti all’estero».

© Riproduzione riservata