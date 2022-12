Ex Tabella H, tagli ai contributi per fondazioni e onlus siciliane: ecco beneficiari e importi

Quel che resta della Tabella H è ornai poca roba rispetto a qualche anno fa. I contributi erogati dalla Regione a fondazioni e onlus hanno ormai preso la forma di una spruzzata di denaro pre-natalizia, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola. Gli assessorati hanno stilato le prime graduatorie dopo che la giunta, una decina di giorni fa, ha assegnato i budget partendo dalla considerazione che erano arrivate richieste per oltre 45 milioni ma in cassa ci sono appena 5 milioni.

Ecco a chi andranno i contributi

Cliccando qui è possibile sapere a chi andranno i contributi e quali sono gli importi concessi. I fondi andranno alle sigle che hanno dimostrato di avere i requisiti previsti nel bando pubblicato in estate della Regione e che corrono per questo motivo al pari di enti e centri studi di lungo corso contribuendo ad allargare la platea e finendo così per abbassare il contributo di tutti.

Alla Anfas onlus di Scordia arriverà un assegno da 381,81 euro, senza dubbio il contributo più basso mai erogato dalla Regione, segno che le risorse in cassa sono davvero limitate.

Malgrado Schifani non fosse d’accordo, la scelta degli assessori di fronte alla carenza di budget è stata quella di abbassare (meglio, tagliare) i contributi a tutti in modo da concedere qualcosa a chiunque avesse fatto domanda. Il risultato è che sono stati erogati mediamente contributi pari al 10% del valore dei progetti presentati, e ciò indipendentemente dal peso specifico della realtà che li ha chiesti. Ed ecco che all’assessorato alla Famiglia sono entrate in graduatoria ben 67 sigle.

