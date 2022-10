Il leghista Minardo: “Non farò il sottosegretario, il ponte sullo Stretto è la nostra priorità" 

«La Sicilia e tutto il Sud sono e saranno una priorità della Lega e di tutto il centrodestra, come dimostra la determinazione di Matteo Salvini su un progetto simbolo come il ponte sullo Stretto. Non a caso, il vicepremier e ministro ha già contattato il governatore Schifani e la Lega avrà un ruolo determinante nel governo dell’Isola. Non farò il sottosegretario: continuerò a rappresentare al meglio i siciliani con l’entusiasmo di sempre, al fianco di Salvini, certo che sapremo rispondere con i fatti alle aspettative dei cittadini». Così il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia.

