Tegola da un miliardo: alla Regione Siciliana scatta l'allarme

Le contestazioni della Corte dei Conti viaggiano su un documento di circa 600 pagine giornalisticamente traducibile così: ci sono spese per oltre un miliardo che la Regione Siciliana ha fatto due anni fa in modo, al momento, considerato irregolare. E dunque, se alla fine del lungo percorso avviato la settimana scorsa dai magistrati contabili, venissero provati gli errori nella predisposizione del bilancio del 2020 il nuovo governo si troverebbe costretto a compiere come primo atto una manovra lacrime e sangue.

Si è aperta una partita delicatissima, che finirà a dicembre quando le sezioni riunite della Corte dei Conti, presiedute da Salvatore Pilato, daranno la parifica o bocceranno il bilancio stilato nel 2020.

Il servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE