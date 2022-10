Regione, mezzo miliardo di euro bloccato dai contenziosi

Alcuni sono pendenti dal 1989, gli ultimi sono stati censiti nella primavera di quest’anno: in totale sono 6.531 i contenziosi che l’amministrazione deve prepararsi a fronteggiare, giudiziariamente ed economicamente. Al punto da costringere la Regione ad accantonare una cifra vicina al mezzo miliardo per essere in grado di coprire eventuali condanne.

È un tesoretto che potrebbe finanziare per un anno intero i forestali e contemporaneamente i Pip, gli Asu e varie altre categorie di precari, quello che il governo è costretto a tenere in un cassetto in attesa di un verdetto.

