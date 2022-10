Toto-ministri, salgono le quotazioni di Musumeci

Nel quartier generale etneo di Fratelli d’Italia ieri le quotazioni di Musumeci ministro sono salite in modo repentino. Da giorni si dà per scontato che la Meloni assegni all’ex presidente della Regione un ruolo nel governo nazionale: l’ipotesi più accreditata è stata finora quella di sottosegretario alla Presidenza con delega per il mezzogiorno. Un ruolo che equivale a quello di ministro perché porta con sé la gestione dei fondi europei per il Sud. Ma da ieri la destra siciliana scommette che Musumeci possa entrare nel governo col ruolo di ministro. Anche se una seconda corrente di pensiero avverte che per l’ex presidente potrebbe esserci invece un ruolo da sottosegretario o vice ministro ma con delega all’agricoltura.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

