Le consultazioni al Quirinale. Meloni: "Il centrodestra ha indicato me come premier"

Consultazioni rapidissime per la coalizione di centrodestra, al Quirinale. Il colloquio di tutti i leader con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarebbe durato 11 minuti, una ventina compreso il tempo dell'arrivo nel cortile del palazzo e l'uscita con l'altrettanto breve dichiarazione letta da Giorgia Meloni alla stampa.

"Attendiamo le determinazioni del presidente Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in questo momento importante per la Nazione", dice Giorgia Meloni. Il centrodestra ha proposto "al presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo.

Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il centrodestra.

La delegazione del centrodestra: ecco da chi era composta. I primi a entrare al Quirinale, in auto, sono stati prima Silvio Berlusconi e poi Antonio Tajani, con i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. A seguire, la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio, che è entrata a Piedi. Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Quirinale su una Fiat 500 bianca. Ad attenderla i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire, sempre a piedi, sono entrati Matteo Salvini e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

© Riproduzione riservata