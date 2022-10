Regione, contrordine a Miccichè: dialogo con FdI che vuole 4 assessorati

La linea ostile a Fratelli d’Italia non passa. Mentre a Roma Berlusconi e la Meloni posano di nuovo per un selfie a Palermo Gianfranco Micciché riunisce i deputati di Forza Italia e traccia un percorso diverso da quello ipotizzato alla vigilia: non ci sarà una giunta regionale costruita per ridimensionare il principale alleato e rispondere allo sgarbo costituito dal no della Meloni ai ministri suggeriti da Arcore.

Micciché aveva anticipato sui giornali, ieri mattina, l’intenzione di esercitare il suo ruolo di coordinatore per «dare una risposta agli attacchi che la Meloni ha rivolto a Berlusconi». Da qui la convocazione del vertice pomeridiano con tutti i deputati forzisti.

Ma di buon mattino dal quartier generale di Forza Italia a Roma è arrivato l’invito esplicito ad abbassare il livello dello scontro perché nel pomeriggio era data per scontata una ricomposizione della frattura fra la premier in pectore e l’ex premier. Era il segnale che la linea di Gianni Letta e dell’ala forzista più moderata aveva avuto la meglio su quella dei falchi (la Ronzulli e la stesso Miccichè).

