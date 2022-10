Da Roma a Palermo, linea dura di Miccichè contro Fratelli d'Italia

A Gianni Letta, con cui si è sentito in mattinata, ha detto di augurarsi che «a Roma il centrodestra trovi una soluzione per tornare unito». Ma poi con lo storico braccio destro di Berlusconi si è sbilanciato: «Se così non sarà, se mi lasciate libero, in Sicilia ci penso io». E per dare un segnale che qui, nell’Isola, Forza Italia «può dare una risposta a quanto Fratelli d’Italia sta facendo a Roma» Gianfranco Micciché ha convocato i deputati azzurri neo eletti.

L’incontro è fissato per oggi pomeriggio. Il coordinatore forzista ha chiamato i 12 deputati all’Ars «per darci delle regole che nessuno potrà esimersi dal seguire». L’obiettivo è dettare la linea al partito per riequilibrare - a partire dalla formazione della giunta regionale e degli assetti dell’Ars - i rapporti di forza con gli alleati, incrinati dalle vicende che a Roma hanno messo l’uno contro l’altra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

