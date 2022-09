Giunta Musumeci, ultimi fuochi: fondi per formazione e sanità

Ha chiamato per l’ultima volta accanto a sé - in alcuni casi virtualmente, cioè da remoto - gli assessori. E ha fatto mettere a verbale la chiusura delle attività della giunta. Poi ha preso la parola per un breve discorso in cui ha ringraziato «tutti gli assessori che hanno lavorato con me in questi cinque anni, quelli in carica e quelli che non lo sono più». Nello Musumeci ieri è stato a Palermo per una delle sue ultimissime volte da presidente della Regione. Fra qualche giorno, prevedibilmente all’inizio della prossima settimana, avverrà la proclamazione di Renato Schifani e lui passerà il testimone.

Fra le tre delibere sulla sanità quella più importante riguarda il Cefpas, l’istituto di Caltanissetta inizialmente destinato alla formazione di alta specialità e ora diventato un polo della sanità pubblica politicamente influente quanto una piccola Asp. Lì la giunta, su richiesta del direttore Roberto Sanfilippo, ha deliberato un corposo allargamento della pianta organica. I posti in più ora sono 143, anche se nel primo anno scatteranno concorsi per coprire solo i primi 16.

Per l’ospedale Papardo di Messina la giunta ha deliberato di concedere un aumento della spesa per il personale di un milione e 262 mila euro. L’ultima delibera sulla sanità è quella che proroga l’accordo con l’Ismett: in particolare conferma che per la Regione si tratta di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Infine, il piano che stanzia 31 milioni per 49 enti che si occupano dei corsi Ifp, quelli destinati a supplire la mancata frequenza delle superiori.

