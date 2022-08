Il Pd: grati alla Chinnici, per le regionali in Sicilia solo liste "pulite"

«Siamo molto grati a Caterina Chinnici, che ha accolto il nostro invito a continuare a rappresentare il volto della Sicilia migliore e a guidare l’unico schieramento in grado di sconfiggere la peggiore destra».

Lo riferiscono fonti del Nazareno.

«Quanto alle affermazioni di questa mattina di Giuseppe Conte - spiegano le stesse fonti-, gli chiediamo perlomeno di evitare, dopo aver tradito il patto con i siciliani ratificato da oltre 30 mila elettori alle Primarie, di dire falsità. Nelle liste del Partito Democratico per le elezioni regionali non ci saranno persone sottoposte a procedimenti penali».

«Grazie Caterina Chinnici, grazie per il tuo impegno e la tua coerenza. E per il rispetto del voto delle primarie».

Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, rivolgendosi alla candidata alla presidenza della Regione Sicilia.

