Nuccio Di Paola candidato governatore per M5s in Sicilia, la Chinnici medita di ritirarsi

È Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, il candidato dei 5stelle a governatore in Sicilia, dopo la decisione di Giuseppe Conte di rompere l’alleanza col Pd. È quanto si apprende da fonti del M5s.

«In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola Presidente. Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita!». Così il leader del M5s Giuseppe Conte ufficializza il candidato del Movimento alle regionali siciliane.

E Caterina Chinnici medita di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Regione. Il terremoto provocato dalla rottura dei grillini, che hanno scelto di andare da soli abbandonando l'alleanza col Pd e con Claudio Fava, continua a provocare scosse di assestamento.

La candidata che ha vinto le primarie si è mostrata, con chi ci ha parlato, molto delusa. E rispetto alle voci di un suo imminente ritiro si è lasciata scappare poche parole che però alimentano le indiscrezioni: “"Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più. Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto”.

Per il Pd sarebbe un problema enorme, perchè nel simbolo che ha già presentato il nome della Chinnici è stato inserito con grande evidenza. Se sarà costretto a scegliere un altro candidato si troverà nella situazione di aver un nome nel simbolo diverso da quello per cui chiederà il voto.

© Riproduzione riservata