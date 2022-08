Campo progressista, Chinnici convoca un vertice sui programmi

Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana per il campo progressista dopo avere vinto le primarie del 23 luglio, ha convocato per domani un vertice della coalizione per «discutere del programma di governo in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre». «All’incontro - afferma una nota dell’europarlamentare del Pd - parteciperanno i rappresentanti delle liste che compongono il campo progressista».

L’annuncio della data del vertice giunge dopo gli ultimatum lanciati a Chinnici dal Movimento Cinque Stelle, che le ha chiesto di accettare «nove punti» ancora sconosciuti, e da Claudio Fava, che ha minacciato di toglierle il sostegno lamentando «silenzi e attendismi» della candidata

