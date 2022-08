Regione, Forza Italia: «Tocca a noi scegliere il candidato presidente»

«La forza del centrodestra è l’unità. Ed è proprio dalla percezione che i cittadini hanno della nostra coalizione che ogni partito, con propri principi e valori fondanti, trae maggiore forza. Disperdere questo patrimonio di identità significherebbe fare tornare indietro le lancette dell’orologio, commettendo gli stessi errori del passato che hanno spalancato le porte al governo Crocetta. Il peggior governo regionale della storia della nostra Isola». Così in un documento il Coordinamento regionale di Forza Italia in Sicilia torna a chiedere l'unità del centrodestra, mentre è in corso il vertice dei partiti che lo compongono per la scelta del candidato presidente. Candidatura che Forza Italia vuole. «Abbiamo sostenuto il governo di Nello Musumeci - eletto quale rappresentante di una lista regionale autonoma - e ci riconosciamo in molte delle sue misure - prosegue - ma è mancato quel quid, anche nel il rapporto con i siciliani, che potesse spingerci a sostenere un bis. Al di là delle legittime incomprensioni personali che travalicano l’aspetto politico, l’esecutivo Musumeci ha governato in un momento difficile, ma non ha impresso quell'inversione di rotta su molte, troppe criticità dell’ l'Isola. E’ in quest’ottica che Forza Italia, partito per decenni più votato della coalizione di centrodestra in Sicilia, ambisce a esprimere la candidatura alla presidenza della Regione. Un onere e un onore che, per generosità e attenzione alle dinamiche della coalizione, non ha mai avuto. Oggi - continua - è tempo di assumersi questa grande responsabilità. D’altro canto, in un’ottica di equilibrio nazionale fra le forze del centrodestra in relazione alle maggiori regioni come Lazio e Lombardia, la nostra aspirazione ha una sua logica e una suo pieno fondamento politico».

Il documento di Forza Italia Sicilia prosegue: «L'Italia e la Sicilia saranno chiamate lo stesso giorno a rinnovare i loro Parlamenti e nel caso dell’isola eleggere anche il Presidente della Regione. I due momenti elettorali non sono separati ma 'vasi comunicantì. E non è da sottovalutare, in tal senso, la portata del traino per la lista del candidato alla Presidenza. Rafforzare l'area moderata in Sicilia significa, infatti, poter contare anche a Roma di un consenso maggiore che irrobustisca la coalizione. Anche in considerazione della scelta di Carlo Calenda di abbandonare l’alleanza col Pd - continua - e puntare alla formazione di un terzo polo moderato. Affinché ciò possa accadere la colazione non può non riconoscere a Forza Italia ruolo e peso e, quindi, la candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana. E' bene quindi che cadano i veti sui nostri candidati, così come ha sempre fatto Forza Italia in tutti questi anni nei confronti degli alleati. Si valutino i curricula e lo standing nazionale e internazionale della figura che meglio possa rappresentare il centrodestra a palazzo d’Orleans". "Chiediamo rispetto: per il nostro passato, per quello che rappresentiamo oggi e per quello che saremo domani. Continuare a seguire i sentieri dell’irriconoscenza, dell’egoismo e del rancore aprirebbe scenari che potrebbero avere delle ripercussioni a livello nazionale», conclude il documento.

