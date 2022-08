Regione, Siciliani liberi candida Eliana Esposito alla presidenza

Eliana Esposito è la candidata alla presidenza della Regione del movimento Siciliani liberi. «Ho accettato - spiega - perché credo nella nostra causa e credo che l’autosufficienza alimentare, economica, energetica, monetaria e l’indipendenza politica della Sicilia siano la soluzione a tutti i nostri problemi».

«Chi vota per gli altri - aggiunge - non potrebbe votare per noi. Per noi possono votare quelli che non hanno nessuna intenzione di accontentarsi, quelli che non sono disposti a rinunciare a nessun articolo dello Statuto, quelli che non hanno paura di un insuccesso». Così salgono a tre i candidati alla presidenza della Regione. Già in pista Caterina Chinnici per il centrosinistra, mentre nel centrodestra non c'è ancora accordo su un nome che possa lasciare compatto tutto lo schieramento.

