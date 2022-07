Governo al capolinea, Draghi non ha più la maggioranza: il premier lascia l'Aula del Senato

Lega e Forza Italia non votano la fiducia a Draghi al Senato.

Si avvicinano lo scioglimento del Parlamento e il voto. È l’epilogo di una giornata drammatica vissuta tra Palazzo Madama, Palazzo Chigi e il Quirinale e della crisi aperta dal M5s.

Lega e Forza Italia non rispondono alla chiama in Senato per il voto di fiducia al premier Draghi. Alla prima chiama i senatori azzurri e i leghisti risultano assenti

Anche Mattarella era sceso in campo per indurre il centrodestra a non far cadere il governo, parlando con i leader della maggioranza.

Si trattava di accettare il nuovo patto proposto dal presidente del Consiglio: «Siete pronti? La risposta non dovete dare a me, ma agli italiani», aveva detto nelle comunicazioni della mattina.

«Il sostegno che ho visto nel Paese, mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e a sottoporlo al vostro voto, voi decidete. Niente richieste di pieni poteri», ha detto Draghi nella replica prima di chiedere la fiducia, che Forza Italia e Lega hanno annunciato che non voteranno, lasciando l’Aula.

Non appena è iniziata la chiama sulla fiducia, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato l'Aula di Palazzo Madama.

Il centrodestra di governo aveva annunciato che avrebbe dato il suo sì solo alla risoluzione presentata dalla Lega.

Chiusura in forte calo per Piazza Affari, che sconta i timori sulla permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e le preoccupazioni degli investitori per un eventuale fine anticipata della legislatura. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dell’1,6% a 21.348 punti, facendo di Milano la peggiore tra le Borse del Vecchio Continente, in attesa del voto di fiducia chiesto da Draghi sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, che chiede semplicemente di approvare le «comunicazioni» date oggi dal presidente del Consiglio al Senato.

