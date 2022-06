Scissione nel M5s vicina, Di Maio e altri 35 parlamentari stanno per andarsene

La scissione del Movimento 5 stelle è imminente e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta iniziando la raccolta firme per formare gruppi autonomi a Camera e Senato. Già 35 parlamentari vicini al ministro Di Maio, tra Camera e Senato, hanno firmato per la costituzione di nuovi gruppi: l’obiettivo, apprende l’ANSA, è raggiungere la soglia di 50 parlamentari.

«Difficile, ma l’entusiasmo cresce», riferiscono alcuni parlamentari coinvolti nell’operazione.

Intanto c’è già il nome per i nuovi gruppi parlamentari. Si chiameranno «Insieme per il futuro» i gruppi alla Camera e al Senato che saranno formati da deputati e senatori vicini al ministro degli Esteri. L'annuncio dell'addio potrebbe arrivare già questo pomeriggio o comunque prima dell'assemblea congiunta fissata per domani, alla quale Di Maio non dovrebbe prendere parte.

