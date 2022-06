Le primarie del centrosinistra in Sicilia si svolgeranno il 23 luglio

Si svolgeranno il 23 luglio le Primarie del centrosinistra in Sicilia. Per la prima volta in assoluto M5s, Pd e Sinistra insieme sceglieranno il candidato unitario alle elezioni per la presidenza della Regione in autunno. Sabato prossimo conferenza stampa congiunta a Palermo per illustrare tutti i dettagli per lo svolgimento delle consultazioni.

Secondo indiscrezioni, l’accordo prevede che le primarie saranno celebrate dalle 8 alle 22, sulla piattaforma Sky Vote e nei 30 gazebo allestiti nell'Isola. Potranno votare soltanto gli elettori registrati sulla piattaforma, ma il voto in presenza sarà espresso con matita su carta e successivamente digitalizzato.

Nessun contributo ai gazebo: il voto sarà gratuito, le primarie saranno finanziate attraverso una campagna di crowdfunding e un contributo dei candidati. Se non bastasse, saranno i partiti a mettere mano al portafogli. Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 30 giugno. Tra i candidati quasi certamente Claudio Fava, recentemente dimessosi dalla presidenza della commissione Antimafia dell'Ars.

