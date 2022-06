Presidente della Regione, il 23 luglio le primarie del centrosinistra in Sicilia per scegliere il candidato

Fissata per il 23 luglio la data delle primarie del campo progressista in Sicilia (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, 100 Passi, Sinistra Italiana, Partito Socialista, Europa Verde, Articolo 1) per individuare il candidato alla presidenza della Regione.

Dal 23 al 30 giugno sarà possibile presentare le proprie candidature, quindi si andrà a votare il 23 luglio in modo gratuito. È stato reso noto in una conferenza stampa all’Ars a Palermo indetta dalle forze politiche coinvolte. Presenti Claudio Fava (Centopassi), Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (M5S), Pippo Zappulla per Articolo 1, Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto per Sinistra Italiana, Nino Oddo per il Partito Socialista, Mauro Mangano e Antonella Ingianni per Europa Verde.

Tutti i cittadini siciliani a partire dai 16 anni potranno esprimere la propria preferenza in modo telematico previa registrazione su un portale, tramite il quale sarà possibile prenotarsi per votare, per chi lo preferirà, in 32 postazioni fisiche.

"Dopo cinque anni di opposizione tenace, oggi arriviamo alle primarie del campo progressista per costruire un'alternativa in Sicilia - ha detto Anthony Barbagallo, segretario del Pd siciliano -. Non sceglieremo nel chiuso di una stanza, con la logica del compromesso, ma dando voce ai cittadini attraverso le primarie, un modello di partecipazione in Sicilia, ancora una volta un laboratorio politico, non soltanto nel merito, aspetto importante, ma anche nel metodo, perché le primarie di coalizione, sono una novità assoluta. Ci auspichiamo - ha concluso Barbagallo - che non sia solo una prova muscolare tra candidati, ma confronti aperti con tutti i settori, dai movimenti studenteschi, al turismo, e con i sindaci".

