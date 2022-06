Regionali: alle primarie del centrosinistra Sunseri c’è, Cancelleri forse

La macchina è partita e prevede le primarie del centrosinistra il 23 luglio. Ma in casa 5 Stelle il rischio è che si debba ricorrere anche alle pre-primarie. È tra i grillini che restano da sciogliere i nodi più complicati per la scelta dei candidati che correranno sulla piattaforma on line e nei trenta gazebo sparsi nell’Isola.

L’unico candidato grillino che ha al momento la certezza di essere in corsa, almeno alle pre-primarie, è il deputato all’Ars Luigi Sunseri. Uno dei più giovani 5 Stelle siciliani che partendo da Termini Imerese si è ritagliato un ruolo di primo piano all’Ars.

Accanto a lui ci sarà sicuramente almeno un altro candidato grillino. E la sua individuazione sta aprendo un caso nazionale. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata