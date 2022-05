Finanziaria pronta, stipendi più vicini per i dipendenti regionali

La data segnata in rosso ora è quella di sabato. Per allora la Finanziaria verrà pubblicata anche se questo passaggio, a due settimane esatte dall’approvazione, da solo non sbloccherà la spesa della Regione. Servirà un altro passaggio in giunta, previsto per lunedì 30. Poi, un paio di giorni dopo, la cassa riaprirà e ripartiranno i pagamenti.

È probabile quindi che gli stipendi arriveranno fra mercoledì 1 e venerdì 3 giugno. Un record per la Regione. Mai l’approvazione della manovra e il ritardo nella riapertura della cassa si erano spinti tanto avanti, di fatto a metà anno.

E tuttavia quelle che Palazzo d’Orleans metterà a punto in questa settimana non sono neppure le ultime mosse collegate alla Finanziaria. Anzi, si apre ora una nuova corsa contro il tempo per scongelare quasi 469 milioni di spese che l’assessore all’Economia Gaetano Armao, in questi giorni bloccato dal Covid, ha dovuto accantonare in attesa di un accordo con Roma sulla compensazione del calo delle entrate dovute al Covid. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

