Regione, manca la Finanziaria in Gazzetta: stipendi in ritardo

L’appuntamento di ieri è stato fallito. Nella Gazzetta Ufficiale non c’era traccia della Finanziaria. E questo porta con sé un rinvio del pagamento degli stipendi dei regionali di quasi una settimana, secondo i calcoli di Ars e assessorato all’Economia. La manovra è stata approvata venerdì 13. Ma è un testo complicato, frutto di tre maxi emendamenti che hanno aggiunto 242 norme. All’Ars hanno faticato per collazionare tutti gli articoli con le misure approvate in maniera estemporanea in aula. Il risultato - hanno fatto sapere ieri gli uffici del Parlamento - è che il testo ufficiale non verrà spedito alla Regione prima di martedì. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

