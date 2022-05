Finanziaria in alto mare, a rischio gli stipendi dei dipendenti regionali

Malgrado dall'esterno Confindustria e sindacati abbiano fatto sentire forte la loro pressione per arrivare a una accelerazione, il varo della Finanziaria resta in alto mare. Perché il Parlamento è impantanato nella ricerca di una maggioranza che permetta di approvare la parte finale della manovra, quella più politica (o elettorale, a seconda dei punti di vista).

Fin da ieri sera sugli scranni dei 70 deputati ci sono tre maxi emendamenti. Il primo è stato preparato dal fronte ostile a Musumeci che ruota intorno a tre leader del centrodestra: il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, il leghista Luca Sammartino e l'autonomista Roberto Di Mauro. Questo maxi emendamento contiene oltre 160 commi ed era stato proposto a Pd e grillini per compensare il fatto che Fratelli d'Italia e Diventerà Bellissima non avevano partecipato alla stesura e dunque non lo avrebbero votato.

Ma poi Pd e grillini hanno rotto le trattative e hanno presentato un loro maxi emendamento che contiene una cinquantina di commi.

Infine, il governo ha presentato un proprio testo, forte di una sessantina di commi. E su quello ha costruito un sostegno che coinvolge Fratelli d'Italia, Udc, Diventerà Bellissima e i forzisti ostili a Micciché.

Il punto è che ognuno di questi tre maxi emendamenti costa molto più di quanto le casse della Regione possano prevedere: il tesoretto da 21 milioni andrebbe almeno triplicato per coprire tutte le richieste e garantire così una maggioranza che voti la manovra.

E' così che le votazioni sono finite in stallo da ieri. Stamani e nel pomeriggio Sala d'Ercole non ha neppure aperto i battenti. E i deputati vivacchiano fra la bouvette e le stanze in cui i leader dei partiti trattano la composizione degli emendamenti.

Miccichè ha convocato una riunione dei capigruppo per decidere come andare avanti. Prima ha però cancellato da tutti e tre i maxi emendamenti una valanga di proposte perché “a rischio di costituzionalità” o “prive di copertura”. O perfino perché erano già state esaminate (e bocciate o stralciate) nei giorni scorsi: “La mia proposta è di sospendere i lavori e riprendere domani - ha aggiunto Miccichè convocando la conferenza di capigruppo -. Se andiamo a lunedì il rischio che non siano pagati gli stipendi è enorme. E io questa responsabilità non me la prendo”.

