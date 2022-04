Resta l'obbligo del vaccino negli ospedali, per tutto il resto addio green pass

«Negli ospedali si continua a mantenere l’obbligo di vaccinazione fino a fine anno e, per coloro che non lo rispettano, non ci sarà la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro. Questo è rimasto un punto fermo del governo». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando in radio a Rtl. «Per tutto il resto, dal primo maggio il green pass non sarà più richiesto», ha aggiunto e questo «è il vero elemento di cambiamento, il segno tangibile di una fase nuova». Per Costa «dopo due anni di regole dobbiamo veicolare messaggi rassicuranti ai cittadini che dimostrato un grande senso di responsabilità».

© Riproduzione riservata