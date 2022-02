L’ostacolo della Lega sul cammino della riforma della Giustizia

Gli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri sono «un buon punto di partenza, ma non il punto di arrivo». Lo afferma in un'intervista a La Stampa la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno. Per l'avvocato Bongiorno «non va bene il sistema elettorale per il prossimo Csm. Tra vecchio e nuovo sistema non cambia davvero nulla. Non si incide sulla presa delle correnti. Il sorteggio è l’unico sistema che possa davvero tagliare il cordone ombelicale dell’eletto con le correnti».

