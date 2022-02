Pnrr, giunta, leggi bloccate: Musumeci alla prova dell’Ars

Tornerà a riunirsi martedì alle 16 l’Assemblea regionale siciliana. E lo farà dopo tre settimane di stop. L’ultima seduta riporta la data del 19 gennaio. In mezzo ci sono state l’elezione del presidente della Repubblica e, soprattutto, una crisi politica regionale non ancora risolta e la spaccatura del centrodestra nazionale che potrebbe avere effetti anche in Sicilia. Pendenti in Assemblea ci sono ancora le comunicazioni del presidente della Regione sulla crisi della maggioranza aperta dopo il voto per i tre grandi elettori ma anche tante riforme che il Parlamento dovrebbe affrontare in questo scorcio di legislatura. Ancora da vedere, però, con quale esecutivo viste le dichiarazioni delle scorse settimane del presidente Musumeci pronto a «ritoccare» (o azzerare) la squadra.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Antonio Giordano

© Riproduzione riservata