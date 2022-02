Fondi Pnrr a rischio in Sicilia, i progettisti ai sindaci: reclutare gli esterni è possibile

Ora i progettisti alzano la voce. E chiedono di non strumentalizzare, magari a fini elettorali, la cronica mancanza di personale negli uffici dei Comuni. I fondi del Pnrr non sono a rischio perché mancano i tecnici per realizzare i progetti, questo sostiene l’Associazione liberi professionisti architetti e ingegneri. Ed è una risposta all’Anci, che ha frenato sull’assegnazione di incarichi a esperti esterni e pressa invece per il semaforo verde che sbloccherebbe nuove assunzioni.

È materia incandescente, quella delle scadenze del Pnrr. L’associazione dei sindaci guidata da Leoluca Orlando ha da mesi acceso i riflettori sul rischio di perdere il treno dei fondi europei perché negli uffici comunali di tutta la Sicilia ci sono 15 mila vuoti d’organico, soprattutto nei settori della progettazione. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata