Corsa al Quirinale, Salvini: «Pronti nomi di alto profilo». Ipotesi scheda bianca nel centrosinistra

Oggi, a Roma, il leader della Lega Matteo Salvini incontrerà i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e successivamente i governatori e i delegati regionali della Lega. Le riunioni sono previste nel pomeriggio.

Intanto proprio il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ieri si è sfilato dalla corsa al Quirinale, è all’ospedale San Raffaele per eseguire alcuni esami di controllo di routine. Quella che definisce «la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi» è lo spunto per il leader della Lega Salvini per affermare che «il centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell’interesse del Paese - da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo».

Centrosinistra, ipotesi scheda bianca

Il segretario del Pd Enrico Letta, nel frattempo, precisa, con un tweet, di non aver avanzato proposte alla Lega. «Leggo stupito - dichiara - di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte».

«Sono ottimista e lo sono ancor di più quando lavoro nell’interesse del Paese», dice invece il leader del M5S Giuseppe Conte. «Al vertice di centrosinistra non abbiamo parlato di nomi», risponde a chi gli chiede dell’ipotesi Pier Ferdinando Casini. E a chi gli chiede se Salvini ha presentato la sua rosa di nomi, risponde: «Non abbiamo ancora parlato di nomi neanche con lui». È «molto probabile» che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione, secondo quanto affermano fonti di centrosinistra al termine del vertice alla Camera. La decisione sarà presa nel vertice di domani mattina, lunedì 24 gennaio, giorno di inizio delle votazioni.

«Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione», dice la nota ufficiale di Pd, M5S e Leu dopo il tavolo alla Camera. «Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari per indicare il nome condiviso», dicono congiuntamente i leader Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al termine della riunione tra Pd, M5S e Leu.

