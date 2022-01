Regione Siciliana, prove di disgelo fra Musumeci e Miccichè

Il disgelo potrebbe arrivare lunedì o al più tardi martedì, quando il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e quello dell’Assemblea Regionale, Gianfranco Miccichè, si vedranno a Catania (o martedì a Palermo) per un confronto dopo quello che è successo mercoledì sera in aula con conseguente avvio della crisi di governo. Un incontro, concordato dopo una prima telefonata tra i due, nel quale si partirà da un punto fermo come ha detto lo stesso Musumeci nell’intervista rilasciata ieri al Giornale di Sicilia: il governatore non ha intenzione di mollare né tanto meno pensa ad una exit strategy che lo porti verso un seggio in Parlamento.

«Alla mia età e con la mia storia - ha dichiarato nell’intervista al direttore Marco Romano - non c’è più tempo per disegnare carriere romane. Io resto qui a servire la mia Isola, spesso devastata e stuprata in questi settant’anni da una governabilità di facciata, che ha fatto scivolare la nostra Regione in coda a tutte le classifiche». Quindi dritti fino alla fine naturale della legislatura prevista in autunno.

